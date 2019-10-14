Эр-Рияд. 14 октября. ИНТЕРФАКС - АФК "Система" и фонды под ее управлением не инвестировали в проекты, связанные с криптовалютой, так как до тех пор, пока не будут решены регуляторные проблемы, этот сектор останется волатильным, и вложения в него требуют наличия специализированной команды специалистов, заявил журналистам председатель совета директоров холдинга Владимир Евтушенков.

"Я интересуюсь всем. Нет такой темы, которой я не интересуюсь, начиная от искусственного интеллекта и кончая производством дров. Но криптовалюты в нашем портфеле сегодня нет, и в портфеле интересов нет, и в портфеле наших фондов тоже нет", - сказал Евтушенков, отвечая на вопрос об интересе к вложениям в криптовалюты.

"Потому что, видите, какая ерунда творится? Запретили Facebook криптовалюту, запретили сейчас этим самым (имеется в виду запрет Комиссии по ценным бумагам и биржам США на проведение ICO Telegram - ИФ). Ну чего собираться? Надо понять, как это будет дальше. Ясно, что в будущем точно они будут. Но пока вот это регуляторное безвременье, все это будет скакать. И чтобы попасть на пик, нужно собрать очень толковую команду людей, которые ежедневно в этом мире варятся, смотрят, думают", - сказал Евтушенков.

"Такой команды у меня пока нет, хотя приходят разные молодые ребята с предложениями, но пока она не оформилась как команда, я этим точно заниматься не собираюсь. Каждая тема должна найти своего лидера, если нет лидера, бессмысленно куда-то идти", - заключил владелец "Системы".

Йм рр ко ав*

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