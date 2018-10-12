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Этот контент был опубликован 12 октября 2018 г. 14:52 12.10.2018 - 14:52

Рим. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Всемирно известный португальский футболист Криштиану Роналду заявил в четверг о готовности дать показания полиции в связи с расследованием дела об изнасиловании, в котором его обвиняет американка Кэтрин Майорга, сообщает итальянская газета "Тутто спорт".

По ее данным, футболист готов дать показания полиции американского Лас-Вегаса посредством видеоконференции. К.Роналду полностью уверен в положительном для него результате расследования, отмечает издание.

В конце сентября в германском издании "Шпигель" вышла статья, в которой содержались обвинения в адрес футболистка со стороны модели К.Майорги. Она утверждает, что в 2009 году К.Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе. Полиция тогда начала разбирательство.

Издание отмечает, что К.Роналду никогда не отрицал связь с девушкой, но утверждал, что она добровольно вступила с ним в сексуальный контакт. Несмотря на это, он согласился выплатить ей компенсацию в 2010 году в размере $375 тыс. в рамках соглашения о конфиденциальности, согласно которому после получения этих денег она не должна была бы в дальнейшем выдвигать обвинения против него.

Однако месяц назад женщина подала иск с намерением лишить это соглашение юридической силы, в то время как полиция Лас-Вегаса возобновила расследование дела.

Португалец К.Роналду на клубном уровне защищает цвета итальянского "Ювентуса", куда летом перешел из испанского "Реала". Стоимость трансфера, как сообщается, составила более 100 млн евро.

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