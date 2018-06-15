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Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 18:16 15.06.2018 - 18:16

Москва/Мадрид. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Португальский футболист Криштиану Роналду заключил сделку с испанским правосудием, согласившись на два года тюрьмы условно и штраф в 18,8 млн евро за уклонение от уплаты налогов, сообщает в пятницу испанская газета El Mundo.

Как отмечает издание, согласно испанским законам, условный срок может стать реальным, если игрок мадридского "Реала" нарушит закон в течение двух лет отбывания наказания.

33-летнего португальца, который в пятницу 15 июня, как ожидается, сыграет за свою сборную на чемпионате мира в России в матче против Испании, обвиняли в сокрытии от налоговой службы примерно 14,7 млн евро. Ему грозило до пяти лет тюрьмы.

К.Роналду настаивал, что не нарушал закон и не пытался уклониться от уплаты налогов. В итоге он пошел на компромисс со следствием.

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