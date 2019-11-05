Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 16:39

Дубай. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во вторник объявил о заключении мирного соглашения между правительством Йемена и сепаратистами из Южного переходного совета, передает "Аль-Джазира".

Наследный принц Саудовской Аравии полагает, что этот шаг является важнейшим на пути к мирному разрешению конфликта в Йемене, длящегося уже четыре года.

Подробности соглашения пока не сообщаются, однако источники канала указывают, что оно призывает к перестановкам в правительстве Йемена.

Саудовская Аравия в конфликте занимает сторону правительства Йемена, а Южный переходный совет поддерживают ОАЭ. Подписание соглашения состоялось в Эр-Рияде.

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