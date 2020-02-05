Москва. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Круизные компании в связи с эпидемией коронавируса усилили досмотр пассажиров, и могут им отказать в посадке на лайнер, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" руководитель департамента круизов компании Pac Group Михаил Фельдман.

"Многие круизные операторы на азиатском рынке работают исключительно на китайских туристов, однако есть и те, которые обслуживают смешанные группы - из КНР, Европы. В связи с эпидемией коронавируса компании усилили проверки пассажиров: опрашивают всех туристов о том, были ли они последние 30 дней в континентальном Китае, и их не пускают на посадку. Дистанционно измеряют температуру, если она выше 38 градусов, не пускают на борт. Все круизные операторы ввели внутренние нормы для тестирования пассажиров", - рассказал Фельдман.

Он отметил, что в восточноазиатском регионе уже отмечено значительное снижение иностранного турпотока из-за коронавируса. Все зависит от того, как скоро КНР сможет справиться с коронавирусом. "Снижение может быть вплоть до нуля, если в ближайшее время не побороть вирус", - считает эксперт.

По словам исполнительного директора MSC Cruises Анжело Капуро, лайнеры круизных компаний ежедневно находятся в разных уголках земного шара и подвергаются всевозможным рискам. "В отличие от отелей у лайнеров больше гибкости - они могут изменить маршрут, можно передислоцировать судно в другую акваторию. Один борт MSC Cruises находился около Китая, его круизы были предназначены для рынка КНР. Из-за эпидемии коронавируса мы остановили выполнение круизов. Пустое судно покинет территориальные воды страны и отправится в Европу, в Средиземное море до стабилизации эпидемиологической обстановки", - сказал Капуро.

Он добавил, что круизы по странам Азии не входят в число самых востребованных на российском рынке. Среди наиболее популярных регионов морских круизов - Средиземноморье, Северная Европа и Персидский залив.

5 февраля круизный лайнер World Dream компании Genting Cruise Lines был отправлен на карантин в Гонконге. На борту судна 1,8 тыс. человек, им не разрешено сходить на сушу до окончания проверок на наличие коронавируса.

Прибывшее 3 февраля в Йокогаму круизное судно Diamond Princess осталось на рейде для проведения проверки всех пассажиров после того, как у одного из них был выявлен новый тип коронавируса. На утро среды тесты 10 пассажиров показали наличие коронавируса. На борту находится более 3700 человек включая членов экипажа, в том числе двое россиян.

30 января лайнер Costa Smeralda итальянской круизной компании Costa Cruises был заблокирован в порту Чивитавеккьи недалеко от Рима из-за того, что у пассажирки из Китая начался жар. У нее и ее мужа взяли анализы, чтобы проверить, не заражены ли они новым типом коронавируса из Китая. В итоге два теста показали отрицательный результат. Среди застрявших на лайнере пассажиров оказались 67 российских граждан. После медицинской проверки всех пассажиров и членов экипажа судно продолжило плавание.

Новый коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре прошлого года. К настоящему времени число зараженных в стране превысило 24 тыс. человек, скончались 491. 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

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