Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 14:08

Куньмин. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Гидроэлектростанция Удундэ, которая станет четвертой в Китае и седьмой в мире ГЭС по мощности, будет запущена в эксплуатацию в августе 2020 года, сообщает агентство "Синьхуа".

Удундэская ГЭС расположена на реке Цзиньшацзян в верхнем течении реки Янцзы на юго-западе Китая. Она имеет максимальную высоту плотины 270 метров и общую емкость водохранилища 7,4 млрд кубометров.

На ГЭС будут установлены 12 энергоблоков, мощность каждого из которых составит 850 тыс. кВт. Общая мощность установленных блоков - 10,2 млн кВт. Годовая выработка электроэнергии - 38,91 млрд кВт.ч.

"В настоящее время работа по строительству электростанции ведется успешно", - сказал начальник строительного бюро China Gezhouba Group Three Gorges Construction Engineering Co. Чжан Цзяньшань.

Он сообщил, что водохранилище начнет заполняться водой в июле 2020 года. Первый энергоблок начнет выработку электричества в августе 2020 года, к декабрю 2021 года будут запущены все энергоблоки.

Оь аш*

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