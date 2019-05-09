Лондон. 9 мая. ИНТЕРФАКС - В лондонском музее современного искусства Tate Modern 6 июня откроется первая британская ретроспектива знаменитой русской авангардистки Наталии Гончаровой.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе галереи, на выставке будут работы из собрания Третьяковской галереи. "На выставке будет много работ из "Третьяковки", - сказала представитель музея.

Н.Гончарову называют одной из самых ярких представительниц русского искусства двадцатого века. Н.Гончарова постоянно экспериментировала и искала новые пути в изобразительном искусстве, поэтому в ее творчестве есть элементы самых разных направлений и течений - кубизма, лучизма, футуризма. На британских аукционах ее работы продаются за сотни тысяч и миллионы фунтов стерлингов.

"Художественный вклад Гончаровой был огромен, многогранен и постоянно противоречив. Она разгуливала по улицам Москвы, демонстрируя футуристический боди-арт и создавала монументальные религиозные полотна. Она принимала участие в авангардистском кино, экспериментировала с дизайном книг и работала для модных домов в Москве и Париже", - отмечает галерея.

В 1913 году Н.Гончарова, которой тогда было 32 года, провела в Москве крупнейшую персональную выставку, на которой показала более 700 работ, выставка привлекла большое внимание специалистов. Перед этим - в 1910 году - она приняла участие в выставке "Бубновый валет", в 1912 году - в выставке мюнхенского объединения "Синий всадник". Еще до этого картины художницы, написанные с обнаженной натуры, а также работы на церковные темы, подвергались в России цензуре.

В 1914 году Сергей Дягилев приглашает художницу в Париж для работы над костюмами и декорациями для балета "Золотой петушок". Вместе с мужем Михаилом Ларионовым Н.Гончарова едет в Париж, где остается до конца жизни.

На выставке будет представлен широчайший спектр работ художницы с самыми разными источниками вдохновения - от русского фольклора до последних тенденций в модернизме. Экспозиция будет работать до 8 сентября.

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