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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 12:09 14.03.2018 - 12:09

Дубай. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Руководство крупнейшей иранской авиакомпании Iran Air приняло решение об открытии вакансий пилотов для женщин, передает в среду иранская газета "Тегеран таймс".

"Для нас очень важно, чтобы среди наших сотрудников были женщины-пилоты", - приводит издание выдержки из заявления директора авиалинии Фарзане Шарафбафи.

Раз в год руководство Iran Air объявляет об открытии ряда вакансий, и в этом году акцент будет сделан на привлечение в компанию представительниц слабого пола в качестве пилотов. В настоящий момент примерно 16% сотрудников среднего звена, работающих в компании, - женщины, отмечает "Тегеран таймс".

Авиалиния Iran Air, главный офис которой находится в Тегеране, обеспечивает 25 маршрутов внутри страны, а также десятки международных рейсов.

Тэ эф бп

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