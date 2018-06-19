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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 20:26 19.06.2018 - 20:26

Мадрид. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Полиция Бразилии перехватила полторы тонны кокаина, предназначенного для отправки в Европу, сообщило во вторник агентство ЭФЭ со ссылкой на представителей бразильских властей. Контрабандный груз перехвачен в порту города Салвадор на северо-востоке Бразилии. Кокаин был спрятан в контейнере с полиэтиленом. Речь идет о самой крупной партии наркотика, изъятого в бразильском штате Байя, столица которого - город Салвадор. Местные правоохранительные органы начали расследование. 1ар Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс