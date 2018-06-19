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Мадрид. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Полиция Бразилии перехватила полторы тонны кокаина, предназначенного для отправки в Европу, сообщило во вторник агентство ЭФЭ со ссылкой на представителей бразильских властей.

Контрабандный груз перехвачен в порту города Салвадор на северо-востоке Бразилии. Кокаин был спрятан в контейнере с полиэтиленом.

Речь идет о самой крупной партии наркотика, изъятого в бразильском штате Байя, столица которого - город Салвадор.

Местные правоохранительные органы начали расследование.

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Интерфакс