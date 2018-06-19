Крупную партию кокаина изъяли на северо-востоке Бразилии
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Мадрид. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Полиция Бразилии перехватила полторы тонны кокаина, предназначенного для отправки в Европу, сообщило во вторник агентство ЭФЭ со ссылкой на представителей бразильских властей.
Контрабандный груз перехвачен в порту города Салвадор на северо-востоке Бразилии. Кокаин был спрятан в контейнере с полиэтиленом.
Речь идет о самой крупной партии наркотика, изъятого в бразильском штате Байя, столица которого - город Салвадор.
Местные правоохранительные органы начали расследование.
1ар
Интерфакс