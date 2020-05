Нью-Йорк. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Крупнейшие рекламодатели США - от General Motors Co. (SPB: GM) до PepsiCo Inc. (SPB: PEP) и General Mills Inc. (SPB: GIS) - отказываются от обязательств по расходам, данных широковещательным или кабельным телесетям, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, расходы на телерекламу снизились в первые недели после начала пандемии коронавируса, но не так сильно, как могли бы, поскольку большая часть этих трат уже заложена в контрактные обязательства, которые заключаются задолго до начала нового телесезона в сентябре. Общая стоимость контрактов в этом сезоне оценивается примерно в $42 млрд.

C 1 мая у рекламодателей появилась первая реальная возможность пересмотреть обязательства перед вещателями, отмечается в статье. Компании могут урезать до 50% расходов на телерекламу, запланированных на третий квартал.

Такой вариант действий предусмотрен в контрактах уже много лет, но рекламодатели редко к нему прибегают. При этом в марте, когда компании осознали серьезность кризиса, вызванного коронавирусом, пересматривать договоренности на второй квартал было поздно.

Рекламодатели, как правило, имеют право сократить до 50% расходных обязательств, если они уведомят об этом сети за 60 дней.

Как сообщили WSJ источники, знакомые с ситуацией, многие рекламодатели пытаются воспользоваться этой возможностью в той или иной степени. В их числе General Motors, PepsiCo, Cracker Barrel Old Country Stores Inc., General Mills, Domino's Pizza Inc. и фармацевтический гигант Sanofi SA.

Потери каналов от пересмотренных договоренностей в третьем квартале могут составить от $1 млрд до $1,5 млрд, пишет газета. Владельцы широковещательных и кабельных сетей, включая принадлежащую Comcast Corp. NBCUniversal, ViacomCBS Inc. и Walt Disney Co., затрудняются прогнозировать, что будет с рекламными расходами в ближайшие месяцы. Ранее AMC Networks Inc. предупредила, что ее доходы от рекламы во втором квартале упадут примерно на 30%.

ва ак ав*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!