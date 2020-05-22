Этот контент был опубликован 22 мая 2020 г. 16:38

Берлин. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Один из крупнейших музыкальных фестивалей в Европе Exit, который проводится в сербском городе Нови-Сад, запланирован в этом году на август, поскольку ситуация с коронавирусом должна к этому времени прийти в норму, сообщают европейские СМИ.

"Мы ожидаем, что ситуация в сфере здравоохранения к августу будет полностью нормальной", - заявила премьер страны Ана Брнабич.

"Если будет необходимо, мы готовы резко сократить число посетителей", - добавила она. В прошлом году фестиваль посетили 200 тыс. человек.

Изначально фестиваль был запланирован на середину июля. Хедлайнерами в этом году должны стать David Guetta, , Tyga и Fatboy Slim. Однако в связи с пандемией коронавируса сербское руководство рекомендовало организаторам перенести его на август. В этом году он пройдет в юбилейный 20-ый раз. В разные годы на нем выступали The Cure, Beastie Boys, Роберт Плант, Ману Чао и Wu-Tang Clan.

В Сербию с пятницы могут свободно въезжать иностранцы, и от них не потребуют тест на коронавирус и двухнедельный карантин.

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