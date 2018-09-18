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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 18:13 18.09.2018 - 18:13

Вашингтон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Трагический инцидент с крушением российского самолета Ил-20 напоминает о необходимости поиска политического и мирного решения конфликтов в Сирии, заявил во вторник госсекретарь США Майк Помпео.

"Вчерашний трагический инцидент напоминает нам о необходимости поиска постоянного, мирного и политического решения многих накладывающихся друг на друга конфликтов в регионе и об опасности трагических неверных оценок театра военных действий Сирии", - отметил он в заявлении, распространенным госдепом.

В нем подчёркивается, что "США выражают соболезнования в связи с гибелью членов экипажа российского самолета, сбитого силами ПВО сирийского режима".

Инцидент подчеркивает необходимость прекратить "провокационный транзит Ираном опасных систем вооружения через Сирию (в Ливан - для "Хезболлы" - ИФ)", добавил М.Помпео.

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