Крушение самолета близ Гаваны, возможно, привело к многочисленным жертвам - лидер Кубы
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Мадрид. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Лидер Кубы Мигель Диас-Канель заявил в пятницу, что крушение пассажирского самолета близ Гаваны, вероятно, привело к многочисленным жертвам.
По информации латиноамериканских СМИ, он заявил о возможности "большого числа жертв".
М.Диас-Канель в настоящее время находится в аэропорту кубинской столицы.
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Интерфакс