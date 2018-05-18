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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 19:59 18.05.2018 - 19:59

Мадрид. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Лидер Кубы Мигель Диас-Канель заявил в пятницу, что крушение пассажирского самолета близ Гаваны, вероятно, привело к многочисленным жертвам. По информации латиноамериканских СМИ, он заявил о возможности "большого числа жертв". М.Диас-Канель в настоящее время находится в аэропорту кубинской столицы. ПОСЛЕДУЕТ Во др Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс