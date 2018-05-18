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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 20:08 18.05.2018 - 20:08

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Мадрид. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Лидер Кубы Мигель Диас-Канель заявил в пятницу, что крушение пассажирского самолета близ Гаваны, вероятно, привело к многочисленным жертвам.

По информации латиноамериканских СМИ, он заявил о возможности "большого числа жертв".

М.Диас-Канель в настоящее время находится в аэропорту кубинской столицы.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Boeing 737 разбился вскоре после вылета из международного аэропорта имени Хосе Марти.

Согласно информации кубинского государственного телевидения, самолет выполнял внутренний рейс в город Ольгин, на борту находились 104 пассажира. По другим данным, на борту самолета могли находиться 107 человек, включая членов экипажа. Власти Кубы пока не называют число пассажиров и экипажа.

Ранее Си-Эн-Эн со ссылкой на источники утверждал, что рейс кубинской авиакомпании "Кубана де Авиасьон" направлялся в Гайану.

Boeing 737 вмещает от 126 до 178 человек, отмечают СМИ.

В районе аэропорта видно облако дыма. К месту происшествия прибыли пожарные, медики и полиция. В настоящее время пожарные стремятся потушить пламя.

Согласно фотографиям, появившимся в соцсетях, место катастрофы видно с территории аэропорта. Фюзеляж, судя по снимкам, не распался при падении. В районе его задней части виден огонь и облако черного дыма.

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