Крушение самолета на Кубе привело к гибели пяти мексиканских членов экипажа

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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 22:51 18.05.2018 - 22:51

Мадрид. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Крушение пассажирского самолета близ Гаваны привело к гибели пяти членов экипажа, сообщают в пятницу вечером западные СМИ со ссылкой на официальные данные. Все они - граждане Мексики. Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Boeing 737 разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Хосе Марти. На борту было более 100 человек. Согласно информации кубинского государственного телевидения, самолет выполнял внутренний рейс в город Ольгин. во гс Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс