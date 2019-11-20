Этот контент был опубликован 20 ноября 2019 г. 19:47

Таллин. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Население Эстонии около 16:30 (17:30 мск) из-за повреждения кабеля осталось без услуг, оказываемых государством по интернету.

В частности, прекратил по всей республике работу государственный портал eesti.ee, прекратилось оказание услуг, оказываемых департаментом государственной информационной системы (RIA).

Как сообщила пресс-служба RIA, причиной сбоя оказались крысы, которые перегрызли оптоволоконный кабель в уезде Харьюмаа (Harjumaa) близ Таллина.

В связи с этим в наиболее тяжелом положении оказались люди, нуждающиеся в медицинской помощи, а также те, у кого закончились лекарства, выписываемые врачами в Эстонии по интернету.

Больничная касса рекомендовала таким лицам обращаться в отдел чрезвычайной медицины. "Если в течение завтрашнего дня будут еще проблемы с сетью, врачи смогут выписать бумажные рецепты", - сообщила больничная касса.

По данным RIA, основные ремонтные работы завершатся после 20:00 (21:00 мск), но когда будут устранены неполадки на всей сети, пока неясно.

Сбой затронул только государственную телекоммуникационную систему, сети частных предприятий не затронуты.

***/ мф

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