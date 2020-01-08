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Вашингтон. 8 января. ИНТЕРФАКС - Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) нанес удары по американской авиабазе Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака, сообщает Press TV.
Телеканал сообщает, что КСИР нанес удары по американской авиабазе Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака в ответ за убийство США иранского генерала Касема Сулеймани.
Иранское государственное телевидение сообщило, что Тегеран запустил "десятки" ракет класса "земля-земля" по авиабазе Айн-аль-Асад. Данная операция - месть за убийство генерала Касема Сулеймани.
Американские СМИ, в свою очередь, сообщают, что пока нет информации о каких-либо повреждениях или жертвах.
5 января стало известно о гибели в Багдаде иранского военачальника Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса в результате спецоперации США, которая была проведена американскими военными по указанию Трампа.
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