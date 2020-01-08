Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 1:20

*** Президент США следит за ситуацией

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Вашингтон. 8 января. ИНТЕРФАКС - Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) нанес удары по американской авиабазе Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака, сообщает Press TV.

Телеканал сообщает, что КСИР нанес удары по американской авиабазе Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака в ответ за убийство США иранского генерала Касема Сулеймани.

Иранское государственное телевидение сообщило, что Тегеран запустил "десятки" ракет класса "земля-земля" по авиабазе Айн-аль-Асад. Данная операция - месть за убийство генерала Касема Сулеймани.

Иранское телевидение также сообщило, что операция называлась "мученик Сулеймани".

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Стрефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп проинформирован об ударе.

"Нам известны сообщения о нападениях на американские объекты в Ираке. Президент был проинформирован и внимательно следит за ситуацией и консультируется со своей командой по вопросам национальной безопасности ", - сказала Гришэм.

Представитель Министерства обороны США подтвердил CNN, что произошло какое-то нападение на авиабазу Айн аль-Асад, где дислоцируются американские войска.

Американские СМИ, в свою очередь, сообщают, что пока нет информации о каких-либо повреждениях или жертвах.

5 января стало известно о гибели в Багдаде иранского военачальника Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса в результате спецоперации США, которая была проведена американскими военными по указанию Трампа.

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