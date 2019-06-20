Этот контент был опубликован 20 июня 2019 г. 5:45

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Вашингтон. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Корпус Стражей Исламской революции Ирана (КСИР) сбил американский шпионский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган, сообщает Press TV.

В заявлении, опубликованном в начале четверга, КСИР заявил, что беспилотник наблюдения Global Hawk американского производства был сбит его ВВС вблизи района Кухе Мубарак, который находится в Центральном районе округа Джаск, после того, как нарушил воздушное пространство Ирана.

Кухе Мубарак находится примерно в 1200 километрах к юго-востоку от Тегерана и близко к Ормузскому проливу.

Иранское государственное информационное агентство IRNA со ссылкой на революционную гвардию идентифицировало беспилотник как RQ-4 Global Hawk.

Капитан Билл Урбан, представитель Центрального командования США, отказался от комментариев, когда его спросили, был ли сбит американский беспилотник.

Однако он сообщил Associated Press: "Не было никакого беспилотника над иранской территорией".

1вз тг

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