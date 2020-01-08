Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 2:37

*** ОАЭ и Израиль также могут подвергнуться атакам Ирана

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Вашингтон. 8 января. ИНТЕРФАКС - Иран угрожает нанести удар внутри США, если Вашингтон решит ответить на ракетные удары по авиабазам в Ираке.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в своем телеграмм-канале пишет: "Пентагон сообщает, что США ответят на атаки Ирана".

После этого КСИР сообщает: "На этот раз мы ответим вам в Америке".

Кроме того, КСИР пригрозил нанести удары по Дубаю (ОАЭ) и Хайфе (Израиль), если территория Ирана подвергнется бомбардировкам.

Ранее помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман подтвердил, что в ночь на среду Иран осуществил ракетные удары по военным базам США в Ираке.

Он отметил, что "около 17:30 (23:30 мск вторника) Иран осуществил пуск более 10 баллистических ракет по военным базам США и коалиции в Ираке".

"Совершенно очевидно, что пуск ракет был осуществлен с территории Ирана", -добавил Хоффман.

Удары, по его словам, были нанесены по базам в Аль-Асаде и Эрбиле, где размещен персонал ВВС США и коалиции.

США принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности своих военных и военных стран коалиции. Ведется работа по оценке ущерба от нанесенных ударов, сказал Хоффман.

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