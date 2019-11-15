Этот контент был опубликован 15 ноября 2019 г. 17:16

Мадрид. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Власти Кубы приняли решение вернуть на родину 725 медиков и преподавателей, которые работали в Боливии, сообщила в пятницу боливийский министр иностранных дел Карен Лонгарик.

"Я провела длительную беседу с главой МИД Кубы Бруно Родригесом. Состоялся уважительный и, если хотите, дружеский разговор. С пятницы они (кубинцы) начнут выводить 725 граждан Кубы, которые оказывают содействие в различных областях", - сказала она журналистам по итогам беседы.

"Я считаю, что этот вывод уместен и необходим, я полагаю, что это также позволит поддержать уважительные отношения, которые всегда существовали между Кубой и Боливией", - добавила она.

О решении отозвать кубинских сотрудников из Боливии было объявлено вскоре после того, как в городе Эль-Альто - предместье административной столицы страны Ла-Паса - группа местных жителей передала полиции трех граждан Кубы, в автомобиле которых был обнаружен чемодан с 90 тыс. боливиано наличными ($13 тыс.). Согласно данным боливийских властей, эти деньги были предназначены на финансирование движений, поддерживающих экс-президента страны Эво Моралеса.

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