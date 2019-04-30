Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 14:51

Мадрид. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Лидеры Кубы и Боливии во вторник осудили действия оппозиции Венесуэлы, охарактеризованные Каракасом как попытка переворота.

"Мы отвергаем это движение сторонников переворота, которое пытается наполнить страну насилием. Предатели, которые встали во главе этого разрушительного движения, использовали военных и полицейских на улице города, чтобы спровоцировать смуту и страх", - написал председатель государственного совета Кубы Мигель Диас-Канель в Twitter.

Президент Боливии Эво Моралес также осудил попытку переворота в Венесуэле, осуществленную "правыми силами, подчиняющимися иностранным интересам".

"Мы призываем власти латиноамериканских стран осудить государственный переворот в Венесуэле и не позволить, чтобы насилие отняло невинные жизни...Диалог и мир должны взять верх над переворотом", - написал президент Боливии в Twitter.

Ранее Венесуэльская оппозиция распространила в соцсетях видео, записанное на авиабазе "Ла-Карлота", на котором лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявляет, что его поддерживают многочисленные военнослужащие.

Сразу после публикации видео Х.Гуайдо министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что власти Венесуэлы подавляют восстание небольшой группы военных, желавших сменить власть в стране.

В свою очередь венесуэльские социалисты призывают сторонников президента Николаса Мадуро выйти на улицу и защитить его. Их призывают собираться у здания президентского дворца.

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!