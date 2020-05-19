Этот контент был опубликован 19 мая 2020 г. 8:01

Мадрид. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Бразильские власти восстановили лицензии 150 кубинским врачам, которые остались в стране после того, как Гавана приняла решение отозвать медицинский персонал на Кубу в связи с избранием президентом страны Жаира Болсонару.

В официальной правительственной газете отмечается, что этим кубинским медикам "выписаны лицензии на осуществление медицинской практики в рамках программы "Mais medicos" (Больше врачей)".

Решение принято на фоне сложной эпидемиологической ситуации в стране, связанной с распространением коронавируса COVID-19.

Программа "Больше врачей" была инициирована левым правительством Бразилии и властями Кубы в 2013 году. До избрания в Бразилии правого президента Жаира Болсонару в рамках этой программы в Бразилии работали более 8 тыс. кубинских врачей.

В настоящий момент в Бразилии диагностировано 254,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, 16,7 тыс. пациентов скончались. Болсонару неоднократно подвергал критике "истерию" вокруг коронавируса, называя его "обычным гриппом".

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