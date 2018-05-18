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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 22:23 18.05.2018 - 22:23

Мадрид. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Врачи одной из больниц Гаваны сообщили, что оказывают помощь четырем пациентам, получившим серьезные травмы во время крушения пассажирского самолета близ столичного аэропорта, сообщают в пятницу кубинские СМИ.

По информации медиков, речь идет о трех женщинах и молодом мужчине. Все четверо, по имеющимся данным, - кубинцы. Между тем, ранее СМИ Кубы сообщали, что все находившиеся на борту самолета люди - иностранные граждане.

Кроме того, еще один человек был доставлен с тяжелейшими травмами в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

Ранее поступали данные о трех госпитализированных людях, пострадавших при крушении самолета.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Boeing 737 разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Хосе Марти. На борту было более 100 человек.

Согласно информации кубинского государственного телевидения, самолет выполнял внутренний рейс в город Ольгин.

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