Этот контент был опубликован 5 июня 2019 г. 21:03

Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Предприниматели Кубы, работающие в сфере туризма, прогнозируют серьезный урон от введенных на этой неделе дополнительных санкций США, сообщает в среду агентство Associated Press.

По его данным, кубинцы, которые так или иначе связаны с туризмом, от таксистов до владельцев ресторанов, отелей, баров, считают, что объявленные Вашингтоном меры сильно подорвут их заработок.

Согласно оценкам эксперта, с которым разговаривало агентство, речь может идти об уроне для экономики в $130 млн в пиковый сезон для круизных путешествий, длящийся с ноября по июнь.

Накануне США ужесточили правила поездок американцев на Кубу. Так, США запретили американцам ездить туда в составе образовательных групп, что было одним из основных способов для граждан США попасть на остров. Также США больше не позволят американцам прибывать на Кубу на круизных кораблях и яхтах.

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