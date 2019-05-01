Мадрид. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Председатель Государственного совета Кубы Мигель Диас-Канель в Twitter осудил угрозы президента США Дональда Трампа и заявил, что кубинских военных в Венесуэле нет.
"Мы решительно отвергаем угрозу Трампа о введении тотального эмбарго в отношении Кубы. В Венесуэле не проводятся военные операции с участием кубинцев, здесь нет кубинских военных", - написал М.Диас-Канель в Twitter.
"Мы призываем международное сообщество прекратить опасную и агрессивную эскалацию и сохранить мир. Больше никакой лжи", - отметил он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести мощные дополнительные санкции против Кубы в случае, если эта страна не выведет своих военных из Венесуэлы.
"Если кубинские военные и ополченцы не прекратят немедленно проводить военные и иные операции с целью "убить" или уничтожить конституцию Венесуэлы, то против Кубы будут введены тотальное эмбарго и санкции высшего уровня", - написал он в Twitter.
"Надеюсь, все кубинские солдаты быстро и мирно вернутся на свой остров", - добавил он.
США часто обвиняют Кубу в оказании поддержки властям Венесуэлы, столкнувшимся с массовыми акциями протеста оппозиции.
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