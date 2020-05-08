Этот контент был опубликован 8 мая 2020 г. 16:30

Мадрид. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил в пятницу, что поздравил в ходе телефонного разговора президента России Владмира Путина с 75-й годовщиной победы над нацистской Германией.

"Пообщался с президентом Путиным. Поздравил его с 75-й годовщиной героической победы Красной армии в войне против фашизма", - написал он в своем твиттере.

Кроме того, Диас-Канель сообщил, что в ходе разговора с российским коллегой вспомнил и о 60-летии установления дипотношений между РФ и Кубой.

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