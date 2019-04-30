Этот контент был опубликован 1 мая 2019 г. 1:29

Мадрид. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон лжёт, когда говорит о присутствии кубинских военных на территории Венесуэлы, заявил в среду глава МИД Кубы Бруно Родригес.

"Советник по нацбезопасности Джон Болтон - патологический лжец, и он дезинформирует Трампа. В Венесуэле нет кубинских военных. Кубинцы не принимают участия там в военных операциях и в операциях по обеспечению безопасности", - написал он в Twitter.

Министр подчеркнул, что Гавана направляла в Венесуэлу только медиков и сотрудников гуманитарной миссии.

Во вторник Дж.Болтон в очередной раз заявил о присутствии в охваченной беспорядками Венесуэле кубинских военных. По его словам, они помогают президенту Венесуэлы Н.Мадуро оставаться у власти.

1во аг

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