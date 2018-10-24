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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 12:37 24.10.2018 - 12:37

Москва. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в ходе визита в Москву встретился с главой Счетной палаты, экс-министром финансов РФ Алексеем Кудриным, который поставил вопрос снижения экономических санкций и возобновления отношений между российским и американским бизнесом.

"Вчера в рамках своего визита в Москву Джон Болтон встретился с Алексеем Кудриным", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник в Москве.

Пресс-секретарь А.Кудрина Юрий Арманд подтвердил "Интерфаксу" факт встречи, пояснив, что она "состоялась по официальному запросу американской стороны по линии МИДа".

"Председатель Счетной палаты поставил вопрос о необходимости конструктивного взаимодействия на разных уровнях и направлениях, а также снижения санкций и восстановления взаимодействия российского и американского бизнеса", - сказал Ю.Арманд.

По его словам, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества в экономической сфере.

"Что касается влияния санкций на российскую экономику, наши оценки остаются прежними: первые санкции в 2014 году хоть и были чувствительны, но не оказали решающего влияния на российскую экономику, больше сказалось падение цен на нефть", - рассказал Ю.Арманд.

"В 2018 году эффекты санкций снижают темпы роста ВВП примерно на 0,5%. Но в целом гораздо больший сдерживающий эффект оказывают внутренние факторы развития", - отметил он.

Д.Болтон 22-23 октября находился в Москве с визитом, в ходе которого у него прошла серия встреч с российским руководством. По итогам визита Д.Болтон провел пресс-конференцию в центральном офисе "Интерфакса".

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