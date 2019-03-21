Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 8:30

Дубай. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Ополченцы из Сирийских демократических сил (СДС) объявили в четверг об успешном завершении штурма населенного пункта Багуз, который считался последним оплотом ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии, передает агентство ЭФЭ.

"Населенный пункт полностью освобожден от ИГ, и теперь военные операции в населенном пункте завершены", - заявили этому агентству в командовании СДС. Основная часть бойцов этой военизированной группировки - курды.

В среду президент США Дональд Трамп сообщал, что Багуз будет освобожден в ближайшие часы.

Багуз находится близ границы с Ираком. Часть оборонявших населенный пункт террористов сдались ополченцам, однако наиболее непримиримые боевики обещали до последнего продолжать сопротивление. Военные операции в районе Багуза осложнялись присутствием там мирных жителей, которых террористы зачастую использовали в качестве живых щитов.

С 20 февраля Багуз покинули более 10 тыс. человек. Мирных жителей размещали в лагере для беженцев, а тех, кого подозревали в причастности к деятельности ИГ, задерживали.

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