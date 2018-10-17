Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 11:29 17.10.2018 - 11:29

Кабул. 17 октября. ИНТЕРФАКС - В Афганистане неожиданно подал в отставку заместитель министра иностранных дел страны Хекмат Карзай.

"Сегодня утром я подал в отставку в качестве заместителя министра иностранных дел под руководством правительства национального единства. Пусть Бог даст мне силы продолжать служить Афганистану", - написал Х.Карзай в своем микроблоге в Twitter.

Он не пояснил причины, побудившие его принять это решение.

Хекмат Карзай, который приходится двоюродным братом бывшему президенту Афганистана Хамиду Карзаю, был назначен заместителем министра иностранных дел страны 21 января 2015 года.

В министерстве он возглавлял ряд национальных и международных проектов и форумов. Он также возглавлял афганскую делегацию на встрече с представителями экстремистского движения "Талибан" (запрещено в РФ) в июле 2015 года, а также на переговорах четырехсторонней координационной группы (Афганистан, Пакистан, Китай и США) по афганскому мирному процессу.

До своего назначения в МИД Х.Карзай был директором Центра изучения конфликтов и мира в Афганистане.

ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер