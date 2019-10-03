Этот контент был опубликован 3 октября 2019 г. 10:58

Вашингтон. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Заместитель министра финансов США по вопросам финансовой разведки и борьбы с терроризмом Сигал Манделкер уходит в отставку ради работы в частном секторе, пишут западные СМИ.

Манделкер, которая начала работать в Минфине в июне 2017 года, отвечала за составление санкционных списков против России, Ирана и других стран.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на главу Минфина США Стивена Мнучина, Манделкер выразила желание оставить свой пост еще летом. Она официально покинет должность через несколько недель. Ее обязанности будет временно исполнять другой заместитель Мнучина Джастин Музинич, пока Белый дом ищет преемника.

Манделкер заявила, что у нее пока нет каких-либо конкретных планов на будущее, но возвращение в частный сектор позволит ей вести более размеренный образ жизни и проводить больше времени с семьей.

За время работы Манделкер в Казначействе США ужесточили экономические санкции в отношении Северной Кореи, Ирана, Венесуэлы и России. "Она является убежденным сторонником эффективного использования наших мощных экономических инструментов для обеспечения безопасности в мире, - говорится в заявлении Мнучина, которое приводит агентство Bloomberg.

Манделкер возглавляет Управление контртеррористической и финансовой разведки (TFI), одной из структур которого является Управление по контролю над иностранными активами (OFAC), отвечающее за правоприменение в области санкций.

"РусАл" и En+ Group, которые в апреле прошлого года стали первыми компаниями с международным листингом, подпавшими под антироссийские санкции, в январе были выведены из "черного списка". Исключение из SDN List стоило Олегу Дерипаске акционерного и корпоративного контроля в компаниях.

На этой неделе власти США внесли в санкционные списки ряд компаний и лиц, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным и "Агентством интернет-исследований".

ва вч*

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