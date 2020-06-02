Этот контент был опубликован 2 июня 2020 г. 23:00

Вашингтон. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Бывший заместитель генпрокурора США Род Розенстайн, который курировал "российское расследование" спецпрокурора Роберта Мюллера, в среду выступит перед юридическим комитетом сената США.

Как ожидается, Розенстайн расскажет сенаторам о своей роли в этом расследовании, завершившемся в 2019 году и не выявившем признаков сговора между Россией и предвыборным штабом президента США Дональда Трампа.

Сенатор-республиканец Линди Грэм, являющийся председателем юридического комитета в Сенате США, пригласил Розенстайна выступить в качестве свидетеля на слушаниях, посвященных расследованию. По словам Грэма, Розенстайн станет первым среди остальных свидетелей, которые, как ожидается, дадут показания в комитете.

Изначально именно Розенстайн поручил Мюллеру заняться этим расследованием после того, как бывший генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод по данному делу. Получив приглашение Грэма, Розенстайн заявил, что благодарен ему за возможность выступить перед комитетом в Сенате.

Розенстайн покинул Минюст в мае 2019 года спустя два месяца после завершения расследования Мюллера. Теперь он работает в юридической фирме.

Расследование Мюллера не выявило фактов, указывающих на координацию действий между РФ и предвыборным штабом Дональда Трампа. После завершения расследования республиканцы в конгрессе принялись выяснять, кто и почему организовал подобное расследование. Слушания с участием Розенстайна - как раз одна из инициатив, призванных разобраться в этом вопросе.

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