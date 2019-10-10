Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 11:45

Брюссель. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Отрядам курдского ополчения удалось отразить атаку турецких сухопутных сил на северо-востоке Сирии, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на заявление альянса "Сирийских демократических сил" (СДС).

Так, в СДС заявили, что они пресекли очередную попытку продвижения турецких военных в районе Рас-эль-Айн.

В свою очередь министерство обороны Турции ранее заявило, что операция ВС Турции "Родник мира" на севере Сирии проходит успешно и в соответствии с планом командования.

В Минобороны сообщили, что ВС Турции в ночь на четверг вели успешные наземные действия, а также наносили удары с воздуха.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Согласно плану, основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы.

1ка аю

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