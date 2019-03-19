Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 11:13

Дубай. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Ополченцы из Сирийских демократических сил (СДС) заявили, что взяли под контроль лагерь террористов в районе населенного пункта Багуз - последнего оплота в Сирии группировки ИГ (запрещена в РФ).

Представитель СДС Мустафа Бали пояснил в соцсетях, что "пока рано говорить об окончательной победе (в Багузе - ИФ), однако речь идет о существенном успехе".

Террористы, по его словам, продолжают проводить контратаки, несмотря на то, что постепенно сдают свои позиции в Багузе. В последние часы, позиции ополченцев атаковали террористы-смертники, часть которых - женщины.

Ранее в СДС объявили, что захватили в плен 157 "опытных террористов", большинство которых - иностранцы. Точных данных о том, сколько игиловцев и мирных жителей остается в Багузе, у ополченцев нет.

Багуз находится близ границы с Ираком. Находящиеся в окружении террористы отказались сложить оружие. СДС, основу которых составляют бойцы-курды, ведут наступление на оплот ИГ.

С 20 февраля Багуз покинули более 10 тыс. человек. Мирных жителей размещали в лагере для беженцев, а тех, кого подозревали в причастности к деятельности ИГ, задерживали.

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