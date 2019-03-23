Этот контент был опубликован 23 марта 2019 г. 7:50

Дубай. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Ополченцы из Сирийских демократических сил (СДС) объявили в субботу об освобождении последней территории, удерживаемой террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) в населенном пункте Багуз, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя СДС.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам, что террористическая группировка ИГ полностью разгромлена в Сирии.

"Багуз свободен, военная победа над ИГ достигнута", - заявил представитель СДС Мустафа Бали.

Он заявил, что вся территория Сирии "теперь очищена от боевиков ИГ", отмечает телеканал Sky News.

"Сирийские демократические силы объявляют о полном уничтожении так называемого халифата и стопроцентном территориальном поражении ИГ", - заявил пресс-секретарь.

В то же время, СДС пообещали продолжить борьбу с ИГ до полного истребления группировки.

1мм ав

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