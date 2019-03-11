Этот контент был опубликован 11 марта 2019 г. 19:11

Дубай. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Отряды Сирийских демократических сил (СДС) продолжают активное наступление на последний оплот террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) в Сирии - поселение Багуз, сообщает агентство Associated Press.

По его данным, в понедельник поддерживаемые США Сирийские демократические силы с разных сторон обстреляли поселения, в том числе с использованием тяжелого вооружения, в результате чего им удалось продвинуться вглубь Багуза.

По словам представителя СДС, бойцам удалось окружить палаточный лагерь и уничтожить группу террористов ИГ.

В распространенном в понедельник заявлении СДС говорится, что операции против ИГ "продолжаться до тех пор, пока они (террористы - ИФ) не будут полностью ликвидированы".

Кроме того, в заявлении курдских ополченцев отмечается, что бойцам за последние дни удалось добиться "ощутимого прогресса" при наступлении. Указывается, что в боях погибли 37 представителей СДС, еще пять получили ранения.

По некоторым данным, на территории Багуза в настоящее время могут находиться около 500 террористов ИГ и примерно 3-4 тыс. мирных жителей.

Багуз находится близ границы с Ираком. Находящиеся в окружении террористы отказались сложить оружие. СДС ведут наступление на оплот ИГ.

С 20 февраля Багуз покинули более 10 тыс. человек. Мирных жителей размещали в лагере для беженцев, а тех, кого подозревали в участии в ИГ, задерживали.

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