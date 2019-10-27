Этот контент был опубликован 27 октября 2019 г. 10:48

*** Они не уточняют, идет ли речь о ликвидации аль-Багдади

Дубай. 27 октября. ИНТЕРФАКС - В командовании Сирийских демократических сил (СДС) заявили в воскресенье о проведении важной совместной боевой операции с США.

"Прошла успешная и историческая операция, основанная на нашей совместной с США работе по сбору разведданных", - написал в твиттере командующий СДС Мазлум Абди.

Кроме того, представитель этого военизированного формирования Мустафа Бали написал в своем твиттер-аккаунте: "Наши силы провели успешную и эффективную операцию. Это еще один пример возможностей СДС в том, что касается борьбы против терроризма".

"Мы продолжаем работать с нашими партнерами из глобальной коалиции для борьбы против терроризма ИГ (запрещенной в РФ террористической группировки - ИФ)".

Ни Мазлум, ни Бали не уточнили, о какой именно операции идет речь. Ряд СМИ предполагает, что речь может идти об операции близ границы с Турцией, в ходе которой, вероятно, погиб главарь группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади.

СДС - группировка, ядро которой составляют бойцы-курды. Она действует на севере Сирии.

Ранее американские СМИ сообщили о ликвидации в ходе спецоперации американских военных на севере Сирии аль-Багдади. Ожидается, что позже в воскресенье президент США Дональд Трамп официально объявит о гибели этого террориста.

1во аг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!