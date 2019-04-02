Этот контент был опубликован 2 апреля 2019 г. 13:43

Дубай. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Ополченцы из Сирийских демократических сил (СДС) сообщили, что ведут бои с боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на востоке Сирии, передает во вторник агентство Associated Press.

Представитель СДС Мустафа Бали пояснил, что речь идет о террористах, которым удалось спрятаться в пещерах во время наступления на населенный пункт Багуз, который долгое время считался последним оплотом ИГ в Сирии.

Между тем, близкие к оппозиции наблюдатели отмечают, что возглавляемая США антиигиловская коалиция продолжает наносить авиаудары в Сирии. По данным наблюдателей, верховное командование ИГ, а также захваченные ими пленники могут укрываться в пещерах, расположенных к востоку от реки Евфрат.

22 марта 2019 года власти США сообщили, что территориальная структура группировки ИГ - так называемый "халифат" - полностью разгромлена в Сирии.

Президент США Дональд Трамп показал журналистам лист бумаги с картами Ирака и Сирии. На одной из них, как пояснил президент, обозначена территория, которую контролировала ИГ на момент президентских выборов в США в ноябре 2016 года. Эта карта заполнена красным цветом, обозначающим ИГ. "А вот ИГ сейчас", - заявил президент, показывая на вторую, пустую карту.

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