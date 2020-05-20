Этот контент был опубликован 20 мая 2020 г. 17:48

Дубай. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Курдско-арабская оппозиционная коалиция Сирийский демократический совет обвинил правительство Сирии в нежелании вести переговоры об урегулировании отношений между автономной федерацией на севере страны и Дамаском.

Сирийский демократический совет "всегда готов к дипломатическому пути урегулирования проблем между автономной администрацией и сирийским правительством, но последнее не признает перемен и не готово начать диалог", заявила сопредседатель коалиции Амина Омар, которую цитирует сирийское независимое агентство NPA.

Омар сообщила, что "по настоянию российской стороны между правительством и советом была достигнута договоренность о формировании комитетов для обсуждения вопросов организации местного самоуправления на севере и востоке Сирии".

По словам сопредседателя совета, примерно два года назад переговоры начались, однако после нескольких раундов правительство заявило, что не готово продолжать диалог.

Совет является политическим крылом военного альянса Сирийские демократические силы (СДС), костяк которых составляют курдские ополченцы из Отрядов народной самообороны и арабские умеренные вооруженные группировки, которые создали автономную федерацию на севере и северо-востоке страны.

Север Сирии - это последний регион, большая часть которого находится вне контроля Дамаска. Помимо курдов? часть северных районов контролируют также турецкие военные и лояльные ими сирийские оппозиционные группы, террористические группировки и возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция.

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