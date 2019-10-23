Этот контент был опубликован 23 октября 2019 г. 19:59

Дубай. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Командующий группировкой "Сирийские демократические силы" (СДС) Мазлум Кобани Абди заявил, что президент США Дональд Трамп пообещал ему партнерство и поддержку СДС, передают западные СМИ.

По его словам, Трамп обещал, что США будут "поддерживать партнерские отношения" с Сирийскими демократическими силами, а также "долгосрочную поддержку" со стороны Вашингтона в различных сферах.

Ранее в среду Трамп заявил, что провел переговоры по телефону с Кобани. По словам Трампа, "генерал Мазлум заверил, что (тюрьмы с боевиками - ИФ) ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство" - ИФ) находятся под очень строгим замком".

Трамп в среду сообщил: правительство Турции проинформировало его администрацию о том, что они прекратят боевые действия и операцию в Сирии. В связи с этим он распорядился отменить санкции против Турции.

9 октября ВС Турции начали на севере Сирии операцию, главная цель которой - вытеснить курдских ополченцев из приграничных районов. США подвергли эту операцию критике, однако затем между Вашингтоном и Анкарой были достигнуты договоренности о приостановке операции и отводе из ее зоны курдских вооруженных формирований.

1эф ки

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