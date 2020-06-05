Дубай. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Курдско-арабский альянс "Сирийские демократические силы" (СДС) в пятницу объявил о том, что начинает кампанию против остатков группировки ИГ (запрещена РФ) в пустынных районах востока Сирии возле границы с Ираком, сообщает ливанское издание "Дейли стар".
"Эта кампания будет направлена против тайных укрытий ИГ и точек ее сосредоточения", - цитирует издание "Дейли стар" заявление СДС.
Боевые операции будут проходить при поддержке возглавляемой США международной антитеррористической коалиции и армии Ирака в районах Сирии, где за последние месяцы террористы ИГ совершили ряд вылазок.
"Дейли стар" напоминает, что, хотя ИГ полностью потеряли контролируемые ей территории в Сирии в марте 2019 года, боевики регулярно атакуют бойцов СДС.
В мае в ООН предупредили, что различные вооруженные группировки в Сирии, включая ИГ, пользуясь кризисом с пандемией коронавируса, стали чаще нападать на гражданское население.
Между тем, в Ираке, где о победе над ИГ было объявлено в конце 2017 года, остатки группировки смогли сохраниться в отдаленных западных и северных районах страны. По данным "Дейли стар", с начала апреля боевики активизировали нападения на полицейские патрули и обстрелы местных деревень.
1аю ап