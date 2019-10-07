Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 9:34

Дубай. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Курдско-арабский альянс "Сирийских демократических сил" (СДС) в понедельник призвал всех жителей региона, в независимости от этно-конфессиональной принадлежности, вместе дать отпор в случае начала Турцией военной операции.

"Мы ни на секунду не будем колебаться и защитим себя, и мы призываем людей всех вероисповеданий, арабов, курдов... и ассирийцев объединить силы и защитить нашу страну против турецкой агрессии", - цитирует выдержки из заявления СДС курдский телеканал "Рудау".

В СДС также обвинили американцев в неспособности выполнить свои обязательства и в отводе сил из пограничных с Турцией районов Сирии. При этом в СДС подчеркнули, что возможная операция Турция может обратить вспять успехи СДС в борьбе с терроризмом и позволит группировке ИГ (запрещена в РФ) вновь собраться с силами.

Тем временем, журналист "Рудау" сообщил об отводе на 8 км американских военнослужащих от КПП в Тель-Аркаме - на восточном участке сирийско-турецкой границы.

Ранее сообщалось, что президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили создаваемую на северо-востоке Сирии зону безопасности.

Позднее в понедельник Белый дом сообщил, что США не будут поддерживать или участвовать в турецкой операции на севере Сирии.

Отмечается, что Турция также теперь будет нести ответственность за всех боевиков ИГ в районе, захваченном США за последние два года после разгрома территориального "халифата" этой группировки.

Анкара стремиться очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.

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