Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 11:36

Дубай. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Состоящие, в основном, из бойцов-курдов Сирийские демократические силы (СДС) ведут во вторник бои с турецкими военными за стратегически важный город Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии, передают западные и арабские СМИ.

По информации контактирующих с сирийской оппозицией очевидцев, курдам уже удалось взять город под контроль. Турецкая же сторона сообщает, что ведет бои против террористов, пытающихся проникнуть в Рас-эль-Айн.

В прошлом в Анкаре заявляли, что контролируют этот город, однако, судя по всему, это было не совсем так, потому что бойцы СДС продолжали сопротивление. В частности, курды активно используют специально созданную для боев сеть подземных тоннелей: она позволяет перемещаться между объектами, не попадая под обстрел.

Кроме того, во вторник поступают сообщения о боях в районе еще одного важного города на севере Сирии - Манбиджа. Там курды ведут бои не против турецкой армии, а против поддерживаемых Анкарой сирийских формирований.

На прошлой неделе Турция начала операцию на северо-востоке Сирии, чтобы выбить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований.

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