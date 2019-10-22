Этот контент был опубликован 22 октября 2019 г. 18:50

Дубай. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Курдские силы завершили отход из ряда районов Сирии, расположенных у границы с Турцией, успев сделать это до окончания режима прекращения огня, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя Сирийских демократических сил Редура Халила.

Курды, по словам Халила, покинули 120-километровую зону, расположенную между поселениями Эт-Телль-эль-Абьяд и Рас-эль-Айн, соблюдая условия режима прекращения огня.

По словам Халила, турецкие военные и их союзники все еще проводят операции на северо-востоке Сирии за пределами зоны отвода курдских сил. Так, в результате атак Турции были захвачены 15 курдских деревень вблизи города Кобани, отметил он.

На прошлой неделе стало известно, что Анкара и Вашингтон заключили соглашение, в котором говорится о приостановке боевых действий на северо-востоке Сирии между ВС Турции и курдами, а также - о создании в приграничных сирийских районах зоны безопасности. Ожидалось, что к вечеру вторника курды должны выполнить свою часть сделки и отвести силы из ряда районов.

Турция, в свою очередь, обещала возобновить наступление на курдов, если они не отведут силы от пограничных территорий.

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