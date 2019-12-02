Этот контент был опубликован 2 декабря 2019 г. 10:45

Дубай. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Сирийские курды договорились о развертывании российских военнослужащих в трех городах на севере страны.

Командующий курдско-сирийским альянсом Сирийские демократические силы (СДС) Мазлум Кобани Абди сообщил, что соответствующая договоренность достигнута 1 декабря с командованием российской группировки войск в Сирии, передает в понедельник курдское информационное агентство Hawar.

"Мы имели честь принимать командование российских войск в Сирии. Это была очень полезная встреча. Мы договорились о развертывании российских военных в городах Амуде, Телль-Тамре и Айн-Иссе во имя обеспечения безопасности и стабильности в регионе", - цитирует агентство Абди.

"Мы ожидаем дальнейших совместных усилий на пользу нашей стране", - отметил командующий СДС, костяк которых составляют курдские ополченцы из Отрядов народной самообороны (ОНС).

Турция причисляет ОНС к террористам. В соответствии с российско-турецким меморандумом курдские формирования должны отойти на северо-востоке Сирии на 30 км от границы с Турцией.

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