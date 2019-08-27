Этот контент был опубликован 27 августа 2019 г. 14:09

Дубай. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Курдские отряды "Отряды народной самообороны" (YPG) приступили к отводу бойцов, тяжелого вооружения и ликвидации укреплений на сирийско-турецкой границе в соответствии с договоренностями США и Турции по созданию зоны безопасности, сообщает телеканал "Курдистан 24".

По его данным, отвод сил проходит между населенными пунктами Рас-эль-Айн и Эт-Тель-эль-Абьяд на восточном берегу реки Евфрат.

"24 (августа - ИФ) мы приступили к практическим шагам в Рас-эль-Айн и убрали некоторые военные сооружения, а также начали вывод подразделения YPG и тяжелое вооружение в другие районы, передачу пограничных пунктов местным силам", - цитирует телеканал слова главы оборонного комитета самопровозглашенной Демократической Федерации Северной Сирии Зидане аль-Аси.

Он добавил, что 26 августа аналогичные шаги были предприняты в Эт-Тель-эль-Абьяде.

В свою очередь, напоминает "Курдистан 24", ранее Центральное командование США подтвердило, что "Сирийские демократические силы" (SDF), ключевым элементом которых является YPG, приступили 22 августа к демонтажу оборонительных сооружений.

Телеканал отмечает, что вскоре США и Турция могут начать патрулирование между Рас-эль-Айном и Эт-Тель-эль-Абьядом, так же как ранее в случае с городом Манбидж.

По данным "Курдистан 24", несмотря на угрозы Турции в адрес SDF и YPG, власти Демократической Федерации Северной Сирии надеются вскоре добиться соглашения с Турцией - пока курдам оказывает поддержку международная антитеррористическая коалиция во главе с США.

В то же время власти региона, вместе с SDF, рассчитывают на весомость их позиций в переговорах с центральным сирийским правительством с целью признания и гарантий прав курдской общины в Сирии, добавляет телеканал.

Турция и США в августе, после нескольких месяцев консультаций, достигли соглашения о начале создания зоны безопасности в Сирии на границе с Турцией.

Турция, желающая защитить границы от курдских "Отрядов народной самообороны", которых в Анкаре считают террористическими, хочет, чтобы зона безопасности уходила на 30 - 40 км вглубь территории Сирии. Кроме того, Турция настаивает на том, чтобы все силы "Отрядов народной самообороны" были выведены из этой зоны, а их объекты разрушены.

Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара скоро введет военный контингент в зону безопасности, созданную на территории Сирии на границе с Турцией.

"Наши беспилотники и вертолеты уже находятся в регионе. Очень скоро, наши наземные войска также войдут на территорию региона", - сказал президент, выступая в провинции Муш.

1аю ар

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