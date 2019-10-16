Этот контент был опубликован 16 октября 2019 г. 12:10

Стамбул. 16 октября .ИНТЕРФАКС - Бойцы курдских военизированных формирований на севере Сирии начали отпускать на свободу пленных террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По сообщению агентства "Анадолу", Эрдоган заверил, что "курды начали отпускать их на волю".

На контролируемой курдами территории на северо-востоке Сирии есть несколько лагерей, в которых содержат захваченных в плен террористов. Охрана этих объектов поручена именно курдским ополченцам. С 9 октября армия Турции проводит на севере Сирии военную операцию против курдов. В связи с этим руководители многих стран выражали опасения, что террористы могу т воспользоваться ситуацией и бежать из лагерей.

При этом ранее в среду глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заверил, что по информации Парижа пока что курды продолжают охранять все лагеря с террористами.

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