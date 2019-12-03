Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 14:11

Дубай. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Власти курдской автономии на севере Сирии объявили во вторник двухдневный траур в память о жертвах обстрелов накануне турецкими войсками города Телль-Рифъат, сообщили курдские СМИ.

По их данным, в минувший понедельник турецкие военные и протурецкие сирийские формирования подвергли массированному обстрелу Телль-Рифъат в провинции Алеппо. В результате погибли 10 мирных жителей, включая восьмерых детей в возрасте от 3 до 15 лет, 15 человек получили ранения. Убитые и раненые - перемещенные лица из города Африн.

Сирийское информагентство NPA сообщило, что во вторник сотни беженцев из Африна собрались перед российским военным постом на севере провинции Алеппо, чтобы передать "материалы, подтверждающие бойню, которые учинили турецкие военные и поддерживаемые ими сирийские формирования в Телль-Рифъате".

Между тем во вторник турецкие войска обстреляли населенные пункты в районе Африна. По данным агентства, атакам подверглись, по меньшей мере, шесть населенных пунктов.

В соответствии с российско-турецким меморандумом, заключенным 22 октября в Сочи, все формирования курдских ополченцев из Отрядов народной самообороны (ОНС) должны быть отведены на 30 км от границы с Турцией на север-востоке Сирии.

Все подразделения ОНС также должны быть выведены из городов Мамбиджа и Телль-Рифъата.

Турция считает ОНС террористической группировкой.

1ак вв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!