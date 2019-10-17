Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 21:04

Дубай. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Власти сирийских курдов не устраивает то, что зона безопасности на севере Сирии, решение о создании которой приняли Турция и США, будет простираться вглубь территории Сирии на 30 км, сообщили в четверг СМИ, близкие к сирийским курдам.

"Мы ранее уже заявляли, что отвергаем предложения Турции вступить на территорию Сирии на глубину в 30 км", - приводят СМИ слова представителя администрации самопровозглашенной Демократической федерации Северной Сирии Алдара Халила.

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